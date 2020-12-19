Светодиодный фонтан украсит Торговую площадь Дзержинска к Новому году

Светодинамическая конструкция будет использоваться и в последующие годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска

Светодинамическая инсталляция заработает на главном фонтане в Дзержинске к Новому году. Украсят сооружение на Торговой площади контурными фигурами в виде ниспадающих струй воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время объект консервируют на зиму конструкцией из металлокаркаса и фанеры. Этот короб поможет защитить все механизмы фонтана во время холодов.

- Сооружение будет защищать чашу фонтана в период «консервации», а с помощью подсветки мы украсим его к Новому году, - подчеркнула директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города Татьяна Коннова.

Отметим, что новый современный фонтан построили в рамках проекта «Вам решать!». Он заработает в 2021 году с наступлением благоприятных погодных условий.

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