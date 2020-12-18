В Дзержинске объявлен конкурс лучшего новогоднего оформления дворовой территории. ФОТО: пресс-служба администрации г. Дзержинска

В Дзержинске Нижегородской области объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление дворовой территории. Он назван «Новый год в нашем дворе!». Информацией о конкурсе поделилась пресс-служба администрации Дзержинска.

Мэр города химиков Иван Носков пояснил, что идея конкурса возникла у него не случайно.

— Я отметил, что очень многие горожане к Новому году украшают не только квартиры, но и дворы, — сказал глава Дзержинска. — В январе, когда в город наконец пришёл снегопад, делали снеговиков, снежные скульптуры, украшали деревья, стоящие во дворе, самодельными игрушками. Поэтому было принято решение объявить конкурс на лучшее оформление дворовой территории, тем более, что приближается самый красивый и сказочный праздник — Новый год. Надеюсь, декабрь всё-таки порадует нас снегом, и к новогодним праздникам у ребят и взрослых будет возможность украсить двор.

Организовывают проведение конкурса департамент ЖКХ администрации Дзержинска и департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации города.

Конкурс пройдёт в три этапа:

1. Оформить двор в новогодней тематике и подать заявку на участие;

2. Конкурсная комиссия рассмотрит заявки и определит победителей;

3. Награждение победителей.

Номинаций конкурса тоже будет три: «Двор года», «Новогодний дворик», «Двор для жизни». И отдельная — «Приз зрительских симпатий».

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