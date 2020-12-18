Дзержинец Филипп Малай победил в Российском фестивале «Новые имена-2020». ФОТО: пресс-служба администрации г. Дзержинск

Ученик дзержинского МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина» Филипп Малай стал победителем Российского фестиваля под названием «Новые имена-2020». Об этом сообщила пресс-служба администрации города Дзержинска Нижегородской области.

Эта победа в престижной премии стала первой для Филиппа. К слову, его наставница — И.И. Шоломицкая. В этом году фестиваль впервые проходил в онлайн-формате. Десятки учеников из одной только Нижегородской области направили жюри свои видеозаписи.

Жюри выбирали лучших — тех, кто получит премию конкурса «Новые имена-2020» или стипендию губернатора региона. Филипп Малай был удостоен стипендии губернатора.

— Победа в конкурсе требует не только врождённого музыкального таланта, но и упорной, кропотливой работы и терпения, — уверяет заместитель главы города Ольга Жаворонкова. — Это успех не только самого Филиппа, но и его педагога, его родителей. Поздравляю нашу восходящую звёздочку с заслуженной победой, желаю творческих успехов и достижений!

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