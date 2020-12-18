16 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 18 декабря, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 16 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 1 440 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, накануне на Большой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

– Мы думаем, конечно, над тем, что дальше... Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем справляться с самой пандемией, как быстро это закончится, как быстро мы перейдём к массовой вакцинации, и сможем ли мы убрать все ограничения, которые сейчас ещё действуют. Я рассчитываю, что в течение следующего, ближайшего полугодия, так или иначе, ситуация будет меняться в лучшую сторону, – отметил президент России.

А также ранее "Комсомолка" сообщала, что с начала пандемии в Нижегородской области провели свыше 18 тысяч КТ-обследований лёгких. У 70% пациентов компьютерная томография подтвердила положительный COVID-статус.

Кроме того, на днях в регион поступила крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции.

Ранее мы рассказывали, как будет проходить вакцинация населения от COVID-19. Стартовала она 11 декабря.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!