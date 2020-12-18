В 14 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 14 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 56 440 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 18 декабря, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 63 302 человека. Из которых 27 643 проживают в областном центре, а оставшиеся 35 659 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 5 448 жителей Дзержинска, у 3 452 – в г.о.г. Бор, у 2 178 – в Павловском районе, у 1 733 – в Балахнинском, у 1 559 – в Городецком, у 1 417 – в Богородском, у 1 391 – в Выксунском, у 1 203 – в Кулебакском, у 1 161 – в Кстовском, у 947 – в Володарском, у 905 – в Шатковском, у 869 – в Лысковском, у 838 – в Арзамасе, у 789 – в Шахунском районе, у 767 – в г.о. Семёновский и 716 – в г.о. Навашинский.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, на днях в регион поступила крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции.

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