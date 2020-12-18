Движение временно ограничат на участке проспекта Гагарина

21, 23, 28 и 30 декабря с 07:00 до 22:00 будет временно приостанавливаться движение транспорта по местному проезду около дома № 29 по проспекту Гагарина. Информацией об этом поделился департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Сотрудники департамента призывают автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Дзержинске Нижегородской области задачи нацпроектов реализованы на момент 1 декабря 2020 года уже на 97%. В том числе это и нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

— С помощью участия в национальных проектах нам удалось привлечь в город более 300 миллионов рублей, которые позволили реализовать ряд важных для всех дзержинцев проектов, — подвёл итоги глава города Дзержинск Иван Носков.

А также добавил, что он убеждён в необходимости городу и дальше продолжать работу по участию в любых региональных и федеральных целевых программах, национальных проектах, и администрация со своей стороны ведёт большую работу по вхождению в проекты.

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