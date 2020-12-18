503 новых случая заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусом. Только за последние сутки были выявлены рекордные 503 новых случая заражения. Общее число заболевших сейчас составляет 63 302 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- Свыше 2,7 тысяч нижегородцев лечатся амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме, - рассказали в ведомстве. - Около 4,7 тысяч человек госпитализировано. Еще 69 человек находится в обсерваторах.

Напомним, накануне на Большой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

- Мы думаем, конечно, над тем, что дальше... Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем справляться с самой пандемией, как быстро это закончится, как быстро мы перейдем к массовой вакцинации, и сможем ли мы убрать все ограничения, которые сейчас еще действуют. Я рассчитываю, что в течение следующего, ближайшего полугодия, так или иначе, ситуация будет меняться в лучшую сторону, - отметил президент России.