ЛУКОЙЛ помог отремонтировать лицей №7 в городе Кстово. ФОТО: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

В МБОУ «Лицей №7» города Кстово завершились работы по ремонту второго этажа здания. Средства на обновление помещения выделены ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») в рамках реализации благотворительной программы «ЛУКОЙЛ-школам».

В учреждении капитально отремонтирована рекреация второго этажа, где учащиеся могут отдохнуть на переменах или между уроками.

— Спасибо Компании «ЛУКОЙЛ» за ежегодную помощь в укреплении материально-технической базы учреждения и за активное участие в решении школьных проблем. Теперь в наших стенах стало комфортнее учиться, а это — залог здоровья и успехов наших учеников, — рассказала директор МБОУ «Лицей №7» Татьяна Неврова.

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень лично посетил учреждение и оценил обновлённый объект.

— После моего очередного визита в школу Татьяна Анатольевна озвучила, что один из коридоров не соответствует нормам. В кратчайшие сроки было принято решение по оказанию помощи, работы были выполнены оперативно. Приятно, когда приезжаешь в школу и руководство учреждения встречает тебя со словами благодарности, а самое главное – детям уютно и комфортно, — отметил Антон Гребень.

В завершении встречи депутат поблагодарил директора Лицея №7 за неравнодушие, инициативу и заверил, что сотрудничество будет продолжено.