Исторические дома воссоздадут в Нижнем Новгороде после сноса

Исторические дома воссоздадут в Нижнем Новгороде. Фото: Валерия МУРОМЦЕВА

В Нижнем Новгороде старинные деревянные дома будут воссозданы после сноса. О необходимости сохранения исторического облика города губернатор Глеб Никитин заявил в своем Instagram.

Этот вопрос назревал давно: в центре Нижнего Новгорода огромное количество аварийных домов – полуразвалившихся гнилушек, «захламляющих и портящих облик целых районов». Дома эти давно расселены, но, как признается глава региона, «до них не доходили руки или не хватало политическои воли для их сноса».

«Надо ли от них избавляться??? Конечно, да, - уверен Глеб Никитин. – Но объекты, создающие антураж города, его историческую идентичность, должны либо признаваться памятниками архитектуры, либо их фасады и облик должны воссоздаваться».

И если объекты культурного наследия защищены законом, то судьбу обычных старых домов решено отдать на откуп общественникам и архитектурному сообществу города.

«Определили на будущее такой порядок, - пояснил Глеб Никитин. – Какие-то объекты не подлежат сносу, а какие-то все равно надо сносить, но с их научнои фиксациеи и установлением такои нормы, что при будущеи застрои ке фасадные и архитектурные решения должны быть повторены! Поручил при сносе деревянных домов обеспечить сохранение ценных декоративных элементов».

Впрочем, это решение не относится к тем домам, которые попали в первую очередь под снос.

«Я всегда выступал за сохранение историчности. Но наличие таких объектов [полуразрушенных домов] унижает наш город. Особенно в преддверии Юбилея», - подытожил губернатор.