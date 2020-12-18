Два нижегородца погибли на пожарах из-за неосторожности при курении

Два человека погибли на пожарах минувшей ночью в Нижегородской области. В обоих случаях причиной возгорания, по предварительным данным, стала неосторожность при курении. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В полночь пожар случился в многоквартирном жилом доме по проспекту Дзержинского в Заволжье. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Пожарные спасли три человека, в том числе ребенка. Семь человек было эвакуировано. В сгоревшей квартире было обнаружено тело погибшего 43-летнего мужчины.

С разницей в двадцать минут пожар произошел в частном доме на улице Пушкина в Кулебаках. Там площадь возгорания составила 80 квадратных метров. На месте происшествия найден мертвым 44-летний жилец дома.

Напомним, на днях в Бурятии пожарный после своей смены спас троих детей из горящего дома. Николай Медведев рассказал "Комсомолке" подробности того тревожного вечера.