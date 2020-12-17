Библиотека дзержинской «Средней школы №27» стала «Лучшей школьной библиотекой» региона

ГБОУ ДПО НИРО провёл региональный конкурс «Лучший школьный информационно-библиотечный центр» в рамках реализации «Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров Нижегородской области». Концепцию утвердило министерство образования, науки и молодёжной политики региона. «Средняя школа №27» города Дзержинска стала лучшей в номинации «Лучшая школьная библиотека Нижегородской области». Об этом сообщила пресс-служба администрации Дзержинска.

— В последнее время администрация города уделяет много внимания обновлению библиотечного фонда города, — обозначил глава города Иван Носков. — Участвуем в нацпроекте «Культура» — это позволяет закупать новую литературу для библиотек, выделяем средства из бюджета на покупку оборудования. Я считаю, что даже при современном развитии техники не нужно забывать о традиционной печатной книге. Тем более, что существуют настоящие энтузиасты и профессионалы своего дела, сотрудники как городских, так и школьных библиотек. Поздравляю библиотекаря школы №27 Ларису Геннадьевну Иванову с заслуженной победой. И, конечно, не могу не отметить заслуги всего коллектива школы, потому что любовь к книге, к чтению — это заслуга в том числе и преподавателей, которые смогли заинтересовать учеников не только в получении базовых знаний, но и в расширении горизонтов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!