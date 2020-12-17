20 дзержинцев получат денежные премии за свои достижения

20 жителей Дзержинска получат денежные премии за свои достижения. В общей сложности 59 человек участвовали в конкурсе на присуждение муниципальной премии для талантливой молодёжи. Конкурс был организован администрацией Дзержинска и проводился с 16 по 30 ноября этого года. В нём учитывались достижения молодых жителей города химиков за время с октября прошлого года по 30 сентября текущего года. Деталями поделилась пресс-служба администрации Дзержинска.
20 победителей получат премии по 12 тысяч рублей. Торжественная церемония пройдёт 25 декабря во Дворце культуры химиков без зрителей. Мероприятие планирует посетить мэр Дзержинска Иван Носков.
К сведению, конкурс проводился по шести номинациям:
- «социально-значимая и общественная деятельность»;
- «волонтёрская деятельность»;
- «наука и инновации»;
- «творчество»;
- «любительский спорт и популяризация здорового образа жизни»;
- «профессиональное мастерство».
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