20 дзержинцев получат денежные премии за свои достижения

20 жителей Дзержинска получат денежные премии за свои достижения. В общей сложности 59 человек участвовали в конкурсе на присуждение муниципальной премии для талантливой молодёжи. Конкурс был организован администрацией Дзержинска и проводился с 16 по 30 ноября этого года. В нём учитывались достижения молодых жителей города химиков за время с октября прошлого года по 30 сентября текущего года. Деталями поделилась пресс-служба администрации Дзержинска.

20 победителей получат премии по 12 тысяч рублей. Торжественная церемония пройдёт 25 декабря во Дворце культуры химиков без зрителей. Мероприятие планирует посетить мэр Дзержинска Иван Носков.

К сведению, конкурс проводился по шести номинациям:

- «социально-значимая и общественная деятельность»;

- «волонтёрская деятельность»;

- «наука и инновации»;

- «творчество»;

- «любительский спорт и популяризация здорового образа жизни»;

- «профессиональное мастерство».

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