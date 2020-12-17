Нацпроекты в Дзержинске реализованы на 97% от годового плана

В Дзержинске реализованы нацпроекты на 97% от годового плана. ФОТО: пресс-служба администрации г. Дзержинск

Глава города Дзержинск Иван Носков отчитался о выполнении нацпроектов на территории города. В этом году в Дзержинске реализовывались такие нацпроекты, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), «Жильё и городская среда», «Культура» и «Образование». Помимо этого — национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Подробностями поделилась пресс-служба администрации Дзержинска.

За 2020 год на выполнение нацпроектов потрачено 369,1 миллиона рублей. 15,9 миллиона рублей из них — средства городского бюджета. На момент 1 декабря нацпроекты были реализованы на 97%.

— С помощью участия в национальных проектах нам удалось привлечь в город более 300 миллионов рублей, которые позволили реализовать ряд важных для всех дзержинцев проектов, — подводил итоги Иван Носков. — Это и дороги, и расселение аварийных домов, и благоустройство общественных территорий, и приобретение книг и музыкальных инструментов в рамках национального проекта «Культура». Я убеждён, что Дзержинск должен продолжать свою работу по участию в любых региональных и федеральных целевых программах, национальных проектах, и администрация со своей стороны ведёт большую работу по вхождению в проекты. Надеюсь, что в следующем году получится вернуться в нацпроект «Демография» по строительству детских садов, а также продолжить работу по благоустройству общественных территорий и дворов и ремонту дорог.

Депутаты Гордумы города химиков единогласно признали исполнение нацпроектов надлежащим.

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