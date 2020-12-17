На улице Чаадаева в Нижнем Новгороде столкнулись маршутка и легковушка Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 17 декабря, в районе 9 утра в Нижнем Новгороде на улице Чаадаева произошло ДТП. Его участниками стали легковой автомобиль и маршрутное такси. Как сообщили очевидцы в нижегородском сообществе ВКонтакте "Регион-52 | Нижний Новгород", "Рено Логан" и маршрутка столкнулись возле торгового центра "Вишнёвый сад".

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области нам сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, вчера "Комсомолка" сообщала, что в Павлове Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами. Случилось это около 11 утра на улице Чкалова. Автобус курсировал по городу, в момент возгорания в салоне находились люди. К счастью, они быстро эвакуировались и никто не пострадал.

Кроме того, вчера вечером на улице Космической Автозаводского района Нижнего Новгорода прямо на дороге прохожие обнаружили женщину без сознания. Они оперативно вызвали скорую и женщину 30-35 лет увезли в больницу.

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