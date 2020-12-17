Мэр Дзержинска Иван Носков встретился с игроками ФК «Салют-Сормово». ФОТО: пресс-служба администрации г. Дзержинск

Глава города Дзержинск Нижегородской области Иван Носков встретился лично с футбольной командой "Салют-Сормово". Клуб является серебряным призёром чемпионата региона по футболу среди мужских любительских команд высшей лиги сезона 2020 года. Информацией о ходе встречи поделилась пресс-служба администрации Дзержинска.

Иван Носков поздравил игроков футбольного клуба с успешным выступлением на чемпионате и отметил роль футболистов и тренеров в развитии футбольного движения в городе.

– Футбол – это один из самых популярных, азартных и доступных видов спорта. На дворовых футбольных площадках выросло не одно поколение мальчишек, и с годами интерес к футболу не пропадает, – обратил внимание мэр города химиков. – Дзержинск всегда был спортивным городом, и сегодня спорт продолжает развиваться, добавляются новые виды, открываются новые секции. Но футбольные спортивные традиции мы тоже поддерживаем, привлекаем детей и подростков к этому виду спорта! Уверен, что ваши успехи станут для дзержинских мальчишек достойным примером для подражания. Желаю вам новых ярких и достойных побед!

Чемпионат Нижегородской области по футболу среди мужских любительских команд Высшей лиги проходил на открытых стадионах Нижегородской области с 16 августа по 28 ноября этого года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!