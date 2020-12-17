Волонтёры Дзержинска стали победителями и финалистами конкурса «Меняющие мир!». ФОТО: пресс-служба администрации г. Дзержинск
Дзержинские волонтёры стали финалистами и победителями конкурса «Меняющие мир!». Конкурс был открытым и прошёл на территории Нижегородской области. Подробностями проведения конкурса поделилась пресс-служба администрации Дзержинска.
Награждались победители нескольких номинаций: «Ведущие за собой» – развитие сообщества инициативных граждан; «Лапы дружбы» – забота о животных; «Рождённые помогать» – помощь людям в социально-уязвимом положении. А также некоторых других.
Ранее мы сообщали, что финалисткой в номинации «Вечная ценность» (медицинское волонтёрство и паллиативная помощь) стала участница волонтёрского объединения «Будильник» Анна Овчинникова.
Призёром конкурса стала автор проекта «БезБумаги» Алиса Шинкарук. Цель её проекта – проведение просветительских мероприятий по вопросам экологии, а также установка контейнеров для сбора макулатуры в соцучреждениях.
В номинации «Свои герои» победил дзержинский активист Роман Шапошников. Его проект – «Детская футбольная лига», который призван развить футбол в Дзержинске среди подростков и детей. Вместе со своей командой Роман проводит соревнования среди дворовых команд ежемесячно.
А в номинации «Горящие сердца» финалисткой стала Надежда Ступницкая. Она идейный вдохновитель и организатор поисково-спасательного отряда Дзержинска.
Ольга Киселёва – специалист по работе с молодёжью Клуба «Вера» – победила в конкурсе "Меняющие мир!".
Ранее Надежда Ступницкая и Ольга Киселёва стали обладательницами всероссийской премии «Доброволец года – 2020».
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