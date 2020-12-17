В 20 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 20 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 56 008 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 17 декабря, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 62 799 человек. Из которых 27 476 проживают в областном центре, а оставшиеся 35 323 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 5 414 жителей Дзержинска, у 3 429 – в г.о.г. Бор, у 2 155 – в Павловском районе, у 1 703 – в Балахнинском, у 1 547 – в Городецком, у 1 415 – в Богородском, у 1 355 – в Выксунском, у 1 200 – в Кулебакском, у 1 157 – в Кстовском, у 938 – в Володарском, у 898 – в Шатковском, у 863 – в Лысковском, у 812 – в Арзамасе, у 788 – в Шахунском районе, у 757 – в г.о. Семёновский, 715 – в г.о. Навашинский.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, на днях в регион поступила крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции.

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