Антирекорд: 17 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 17 декабря, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 17 жителей – поставлен новый антирекорд. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 1 424 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что с начала пандемии в Нижегородской области провели свыше 18 тысяч КТ-обследований лёгких. У 70% пациентов компьютерная томография подтвердила положительный COVID-статус.

Кроме того, на днях в регион поступила крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции.

Ранее мы рассказывали, как будет проходить вакцинация населения от COVID-19. Стартовала она 11 декабря.

А также недавно стало известно, что нижегородцы, вернувшиеся из-за границы, получили штрафы на сумму в размере 427 тысяч рублей за неправильные тесты на COVID-19.

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин рассказал, что сейчас закрыты на карантин 259 классов школ и 207 групп детских садов.

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