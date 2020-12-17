У 496 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 17 декабря, за минувшие сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 496 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составляет 62 799 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 438 нижегородцев справились с заболеванием за прошедшие 24 часа. Это достаточно устойчивые суточные показатели выздоровления. Суммарно в регионе 56 008 человек излечились от COVID-19 от начала пандемии.

По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 7 734 коек. 3,1 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 857. Около 20% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Около 2,6 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их свыше 4,7 тысячи человек, госпитализированы. 74 жителя находятся в обсерваторах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!