ЛУКОЙЛ помог восстановить хоккейную коробку в селе Прокошево.

10 декабря в селе Прокошево Кстовского района состоялось открытие новой хоккейной коробки. Капитальный ремонт спортивного сооружения был выполнен при поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

В ходе ремонтных работ были установлены новые борты ледового корта. Обновлённая хоккейная коробка – долгожданный новогодний подарок для жителей села.

В торжественном открытии спортивного сооружения приняли участие начальник управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО «ЛУКОЙЛ», заместитель председателя комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности Юрий Станкевич, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень, Глава МСУ Прокошевского сельского совета Валентина Шестиперстова, а также жители и юные спортсмены села Прокошево.

– Мы очень благодарны Компании «ЛУКОЙЛ» за содействие, что они помогли нам обновить эту хоккейную коробку, – отметила Глава МСУ Прокошевского сельского совета Валентина Шестиперстова. – Видно радость в глазах детей и их родителей. Это огромное вложение в наше поселение, в развитие спорта, в развитие досуга. Дети постоянно проводят своё время на хоккейной коробке.

Раньше в Прокошево была целая хоккейная команда, а сейчас детей тренируют энтузиасты. Заниматься на новой коробке могут порядка 100 юных хоккеистов.

– Поговорили с ребятами – все очень довольны, – поделился впечатлениями начальник управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО «ЛУКОЙЛ», заместитель председателя комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности Юрий Станкевич. – Теперь дети больше времени будут проводить на свежем воздухе, в физической активности. Никакой коронавирус и прочая пандемия нам нипочём! Мы рады, что смогли оказать посильное участие в продвижении такого хорошего дела.

По словам администрации Прокошевского сельского совета, и в дальнейшем планируется развитие в селе детского спорта: открытие детской секции хоккея, которая будет развивать спортивное направление в сельской местности.