Глеб Никитин вошёл в ТОП-10 российских персон 2020 года

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошёл в ТОП-10 российских персон года по итогам рейтинга компании "Медиалогия". Результаты "ТОП-50 российских персон-2020 год" опубликованы на официальном сайте компании-разработчика системы мониторинга СМИ.

Глеб Никитин занял восьмую позицию рейтинга, обойдя даже министра иностранных дел России Сергея Лаврова – тот оказался на девятой строке ТОП-10. Первую позицию занимает, конечно, президент России.

Рейтинг составлялся по количеству сообщений об определённой персоне в СМИ с помощью автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени. К слову, в мониторинге и анализе средств массовой информации "Медиалогия" является лидером.

Таким образом статистика показала, что упоминание Глеба Никитина в СМИ за прошедшую часть года составило 241 315 раз. Для сравнения, количество сообщений с участием Сергея Лаврова – 189 153.

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