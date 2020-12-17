Нижегородцы могут подарить новогодние подарки детям из нуждающихся семей

Жители Нижегородской области могут сделать подарок к Новому году детям из нуждающихся семей. Для этого организована акция "Корзины радости". Акция стартовала 10 декабря и проходит по всей стране. Информацией о подробностях поделилась пресс-служба исполкома ОНФ в Нижегородской области.

Активисты Общероссийского Народного фронта решили переформатировать часть "тележек добра" в "корзины радости" в рамках акции #МыВместе. По аналогичной схеме, теперь каждый желающий может купить в магазине новогодний сладкий подарок, игрушку или любой подарок для ребёнка на свой вкус и положить в специально отмеченную корзину. Таким образом можно подарить праздник детям из многодетных или малообеспеченных семей, несмотря на отмену новогодних ёлок и пандемию.

– Во время пандемии нижегородцы активно участвовали в нашей акции "Тележка добра" – и взрослые, и дети. 400 килограмм продуктов собрали, например, автозаводские школьники и учителя. Это позволило поддержать более 750 многодетных и малообеспеченных семей в столь сложный период. Сегодня мы преобразуем 9 "тележек добра" в "корзины радости" и предлагаем нижегородцам подарить маленькое новогоднее чудо детям из многодетных семей. Это может быть подарочный набор, шоколадный заяц или просто новогодняя игрушка. А наши волонтёры доставят подарки ребятам, семьи которых оказались в сложной жизненной ситуации, – рассказал модератор тематической площадки «Демография» ОНФ в Нижегородской области Рустам Айзатуллин.

Жители Нижегородского региона могут поддержать акцию, оставив подарки в "Корзинах радости" в девяти магазинах:

- Нижний Новгород: «Ашан» в ТРЦ «Фантастика», ТРЦ «Седьмое небо», ТРЦ

«РИО», ТЦ «Крым» и Торговые ряды «Жар-птица».

- Кстово: «Мега-Ашан», «Светофор - Ржавка», «Магнит».

- Бор: ТЦ «Зеркало».

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