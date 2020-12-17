Женщину без сознания обнаружили на дороге в Автозаводском районе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Молодую женщину, лежащую прямо на дороге, обнаружили прохожие на улице Космической в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом рассказала в соцсети одна из очевидцев Анна Маренич.

Инцидент произошел минувшим вечером в районе дома №34 по улице Космической.

«Я не знаю, что произошло. Женщина лежала вдоль дороги, на вид ей лет 35. Я это увидела, остановилась . Сразу еще подошел молодой человек - он быстро вызвал скорую - и две девушки. Приехали медики и МЧС. Без сознания ее увезли на «скорой» - рассказала подробности бдительная нижегородка.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области рассказали, что сообщение о лежащей на проезжей части женщине поступило в 20:56.

«По прибытию на место скорой помощи спасатели помогли погрузить ее в машину. Женщине на вид 30-35 лет. Она отправлена в больницу №13, где должны установить ее состояние».

"КП - Нижний Новгород" направила запрос в региональное Министерство здравоохранения с просьбой рассказать, что стало причиной инцидента и как сейчас себя чувствует женщина.