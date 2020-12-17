После отравления двухлетнего ребенка наркотиками в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту отравления двухлетнего ребенка наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Сообщение поступило в отдел полиции из больницы, куда поступил ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и сбыт наркотиков». Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению этого противоправного деяния. Уточняются иные обстоятельства произошедшего», - пояснили в ведомстве.

Напомним, ночью 10 декабря в детскую городскую больницу №1 Нижнего Новгорода поступил двухлетний ребенок с диагнозом «отравление наркотическими веществами». Как показал анализ, это был метадон. Малыша привезли родители, но пояснять они ничего не стали. Известно лишь, что семья проживает в поселке Луч Приокского района, который имеет дурную славу из-за большого количества наркопритонов и проживавших здесь наркодилеров.

"КП - Нижний Новгород" продолжит следить за развитием событий.