В Дзержинске объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление дворовой территории

Объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление дворовой территории «Новый год в нашем дворе!». Фото: пресс-служба администрации города Дзержинска

Конкурс на лучшее новогоднее оформление дворовой территории объявили в Дзержинске. Победители будут определяться в трех номинациях: «Двор года», «Новогодний дворик», «Двор для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Я отметил, что очень многие горожане к Новому году украшают не только квартиры, но и дворы, - поделился глава города Дзержинска Иван Носков. - Надеюсь, декабрь все-таки порадует нас снегом, и к новогодним праздникам у ребят и взрослых будет возможность украсить двор.

Конкурс проведут в три этапа. В первую очередь, местные жители должны будут празднично украсить придомовую территорию и до 28 декабря отправить заявку на участие. Затем состоится рассмотрение заявок комиссией, которая в итоге и определит победителей. Награждение пройдет в период с 3 по 7 января 2021 года и станет заключающим этапом.

Стоит отметить, что в конкурсе могут поучаствовать не только местные жители, но и участники ТОСов, советов домов и других организованных групп. Отправлять фото- и видеоматериалы, а также краткие заметки о проделанной работе нужно на почту okultura@mail.ru.

Большим бонусом станет дополнительная номинация «Приз зрительских симпатий». Фотографии дворов будут размещены в паблике администрации Дзержинска, а чтобы проголосовать за понравившееся оформление нужно будет всего лишь нажать лайк.

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