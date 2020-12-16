Реализация нацпроектов в Нижегородской области за 2020 год признана надлежащей

Сегодня, 16 декабря, состоялось очередное онлайн-заседание Думы Нижнего Новгорода. Главной темой обсуждения стала оценка исполнения нацпроектов в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Так на территории области в настоящее время реализуется 12 нацпроектов, которые затрагивают такие аспекты, как здравоохранение, ЖКХ, образование, дороги и многое другое.

- На реализацию национальных проектов в регионе в 2020 году направлено 24,13 миллиарда рублей. Наша задача – сделать все, чтобы каждый рубль из этих средств, влиял на улучшение качества жизни горожан, - почеркнул заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

О том, как продвигается исполнение нацпроектов, рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Из его слов стало известно, что 32 общественных пространства и 61 двор были благоустроены в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Также благодаря нацпроекту «Образование» в городе появились две новые школы, а ещё в 23 школах провели ремонт классов для внедрения программы цифровизации.

Нельзя не отметить, что успешным оказалось исполнение нацпроекта «Культура». Поставленные задачи на 2020 год оказались выполнены в регионе на 100%. На обновление учебных материалов и оборудование было направлено свыше 27,5 миллиона рублей.

По итогам обсуждений было проведено голосование, которое подтвердило, что исполнение национальных проектов «Образование», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Демография», «Культура» и «Цифровая экономика» признано надлежащим.

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