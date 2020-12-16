Власти опровергли информацию о закрытии школ, кинотеатров и ТЦ до 17 января

Сегодня в родительских чатах Нижнего Новгорода появились слухи о грядущем закрытии школ, спортивных объектов, торговых центров и кинотеатров с 28 декабря по 17 января. Однако нижегородские власти эту информацию уже опровергли.

- Эта информация является ложной, - заверили в правительстве Нижегородской области. – Сейчас в регионе действует указ губернатора о режиме повышенной готовности. В соответствии с ним, с 19.00 31 декабря 2020 года до 8.00 1 января 2021 года обслуживание в заведениях общественного питания должно осуществляться исключительно на вынос. Также с 19.00 31 декабря 2020 года до 8.00 1 января 2021 года нахождение граждан в банях и саунах не допускается, услуги такие заведения в этот период предоставлять не смогут.

Также, по данным правительства, дополнительные требования будут предъявляться к работе катков и горнолыжных комплексов. Никаких иных ограничений не территории регионе сейчас не рассматривается.