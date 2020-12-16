В Канавине планируют провести аудит всех торговых точек

Аудит всех объектов торговли планируется провести в Канавинском районе. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Независимые эксперты проверят все объекты торговли в Канавине. Они изучат финансовую и хозяйственно-экономическую деятельность организаций, чтобы установить являются ли эти объекты брошенными или незаконными. Об этом сообщил глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Олег Алёшин.

Накануне рабочие уже демонтировали две автолавочки, которые располагались под метромостом и занимали парковочные места. Владелец торговых точек не вышел на связь, даже после неоднократных уведомлений.

- Эти объекты здесь находятся достаточно давно, - отметил Олег Алёшиню - Они также имеют ненадлежащий внешний вид и портят облик как района, так и города в целом.

Местные жители положительно отнеслись к демонтажу киосков и к тому, что территорию привели в порядок.

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