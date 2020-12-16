«Спасибо, что вытащили нас!»: Пациенты нижегородского Госпиталя ветеранов войн поблагодарили персонал

Пациенты нижегородского Госпиталя ветеранов войн поблагодарили персонал. Фото: принтскрин видео.

Коронавирусная инфекция – болезнь, как известно, коварная и опасная. Учеными еще не до конца изучены его последствия, а по отзывам переболевших восстановление после COVID-19 проходит очень тяжело и занимает довольно длительный период.

Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн принимает пациентов на долечивание после перенесенной коронавирусной инфекции. Недавно пациентки медицинского учреждения поделились впечатлениями от пребывания здесь.

«Я очень довольна всем, персонал хороший, - рассказывает одна из пациенток. - Девчонки и капельницы делают, и все остальное – мне очень нравится. Уютненько, чистенько, врач у нас очень хороший».

Ее соседка по палате также выразила свое восхищение доброжелательностью и профессионализмом персонала.

«Все девочки стараются, медсестры вежливые, обслуживание вообще замечательное – никаких замечаний нет, всем довольны. Замечательно, просто замечательно!», - восторгается она.

«Здесь работают профессионалы, все очень достойно. Спасибо медикам, что вытащили нас», - подхватывает тут же их соседка по палате.

Отметим, что в структуре Госпиталя есть Центр восстановительного лечения и реабилитации ветеранов войн, стационар с двумя неврологическими и двумя терапевтическими отделениями, а так же физиотерапевтическое отделение и вспомогательные лечебно-диагностические кабинеты.