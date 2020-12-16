Восточный подъезд к Нижнему Новгороду оборудовали современными пешеходными переходами

Этот участок дороги в 2020 году был отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На восточном подъезде к Нижнему Новгороду обустроили современные пешеходные переходы. Новое оборудование появилось на участке от деревни Опалиха до деревни Афонино. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- На этом участке достаточно интенсивное движение транспорта. Ежедневно здесь проезжает более 25 тысяч автомобилей. При этом на пути расположены населенные пункты, где дорогу переходят и взрослые, и дети, - поделился глава региона.

Для снижения возникновения чрезвычайных происшествий подрядчик организовал шесть П-образных и Г-образных опор со светодиодными знаками «Пешеходный переход». Данные опоры будут видны автомобилистам на расстоянии 200 метров. Также рабочие установили знаки ограничения скорости до 40 километров в час и дополнительное освещение.

В настоящее время рассматривается вопрос установки камеры фото- и видеофиксации нарушений.

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