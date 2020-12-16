Проезд по улице Малая Покровская ограничат 17 декабря

В Нижнем Новгороде будет временно прекращено движение транспорта на участке дороги по ул. Малой Покровской. Фото: городской департамент транспорта и дорожного хозяйства
Движение транспорта будет временно перекрыто на участке улицы Малая Покровская. Ограничения будут действовать завтра, 17 декабря, с 00:01 до 18:00. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Проезд автомобилей и общественного транспорта будет запрещён от улицы Звездинки до улицы Большой Покровской. Кроме того, на это время вступят в силу ограничение остановки и стоянки транспортных средств.
Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.
Напомним, накануне стало известно что 17, 18, 21 и 22 декабря с 14:00 до 22:00 также перекроют движение на участке улицы Лоскутова. Проезд будет запрещен от проспекта Ильича до проспекта Кирова.
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