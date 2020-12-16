Умер нижегородский детский хирург Юрий Бирюков

Известный детский хирург скончался в Нижнем Новгороде. Фото: Fаcebook Алексея Никонова

Сегодня в Нижнем Новгороде скончался детский хирург Юрий Бирюков. Он ушёл на 73 году жизни. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил пресс-секретарь общественной палаты Нижегородской области Алексей Никонов.

- Воспитав целую плеяду молодых хирургов: травматологов, урологов, хирургов, - делится Алексей Никонов. - Юрий Павлович разработал и внедрил методы лечения гнойно-септических заболеваний.

Так, известно, что в 1975 году Юрий Бирюков окончил обучение в Горьковском медицинском институте имени С.М.Кирова. А с 1987 по 2020 год мужчина бы заведующим отделением гнойной хирургии в Нижегородской областной детской клинической больнице.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Юрия Павловича Бирюкова.

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