В 23 районах Нижегородской области новых заражений COVID-19 не выявили

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 23 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 62 303 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 27 299 зараженных, а остальные 35 004 человека – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 396 человек) и на Бору (3 428 человек). Следом идёт Павловский район (2 128 человек) и Балахнинский район (1 678 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Бутурлинском районе (52 человека) и Перевозском районе (62 человека).
В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе (6 663 человека), а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (2 087 человек).
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