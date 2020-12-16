492 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

По данным на 16 декабря 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 492 новых случая заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 62 303 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 445 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 55 570 жителей Нижегородской области.

- На данный момент больше 2,5 тысяч человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведомстве. – Еще около 4,6 тысяч человек находятся в больницах. В обсерваторах содержатся 76 человек.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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