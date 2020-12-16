В Нижегородской области проведено свыше 18 тысяч КТ-обследований легких

С начала пандемии в Нижегородской области проведено свыше 18 тысяч КТ-обследований лёгких. Примерно у каждого пятого обследованного нижегородца была обнаружена пневмония тяжелой и средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

- Большинство пациентов, у которых по результатам КТ легких был выявлен COVID-19, старше 60 лет. Это порядка 60% от общего числа обследованных, - поделился главный врач ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» Юрий Тарасов.

Так, COVID-19 был диагностирован у 70% нижегородцев, обратившихся за КТ-обследованием. Самым молодым пациентом оказался семилетний ребёнок, а самым старшим мужчина 99 лет.

Нижегородцам в очередной раз напоминают, что в новогодние праздники особенно важно санитарно-эпидемиологические требования. В частности, не стоит забывать соблюдать масочный режим и дистанцирование в местах массового скопления людей.

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