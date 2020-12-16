Два варианта расселения предложили жителям дома №17 по улице Краснодонцев

Министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев встретился с жителями дома №17 по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Жителям дома №17 по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде предложили два варианта расселения. Возможности решения проблемы обсудили на встрече в администрации Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Первым предложением стали денежные выплаты на покупку нового жилья, вторым предложением оказалось строительство нового дома. Если нижегородцы решат выбрать постройку дома, то им предоставят квартиры с таким же количеством комнат и площадью, что были в пострадавшем от взрыва доме.

- На данный момент администрация города уточняет стоимость строительства здания, прорабатывается техническое задание для проектировщика, - отметил министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев. - В случае принятия решения о строительстве работы по проектированию и возведению здания займут два года.

В частности, сейчас также ведется поиск участков, где новое строительство дома возможно. Рассматриваются территории в Ленинском и Канавинском районах, но приоритете отдается Автозаводу.

В ходе встречи стало понятно, что мнения жителей разделились, и решение по поводу расселения требует тщательных обсуждений. Кроме того, был поднят вопрос о возможности забрать вещи из квартир, находящихся в эпицентре взрыва.

- Сейчас разрабатывается проект укрепления конструкций здания, после устранения замечаний и его одобрения доступ жителям в квартиры будет обеспечен, - сообщили в городской администрации.

Напомним, дом №17 на улице Краснодонцев, где летом произошел взрыв бытового газа, официально признали подлежащим расселению и сносу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!