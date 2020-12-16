Ушел из жизни профессор нижегородской консерватории Виктор Кузнецов. Фото: ННГК

В Нижнем Новгороде на 84-м году ушел из жизни профессор Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, народный артист России Виктор Кузнецов. Об этом сообщает пресс-служба консерватории.

Виктор Александрович Кузнецов являлся руководителем Нижегородского русского народного оркестра, имел звание почетного гражданина Нижнего Новгорода. Он посвятил работе в Нижегородской консерватории более сорока лет.

За это время профессор подготовил более 80 специалистов высшей квалификации в области культуры. Среди них заслуженные артисты РФ, заслуженные работники культуры РФ, преподаватели музыкальных вузов и колледжей, артисты концертных организаций, стипендиаты конкурса «Новые имена», лауреаты Всероссийского конкурса «Молодые дарования России», большое количество лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов.

«Со смертью Виктора Александровича Кузнецова ушла целая эпоха. Его имя, несомненно, будет вписано золотыми буквами в историю российского музыкального искусства. Виктор Александрович навсегда останется в сердцах и памяти коллег, друзей, слушателей и его многочисленных учеников», - написал коллектив консерватории.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой.