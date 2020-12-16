Особая экономическая зона «Кулибин» в Нижегородской области будет увеличена в семь раз

Площадь особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске планируется увеличить почти в семь раз – с 72 га до 430 га. Этот вопрос обсуждался на заседании наблюдательного совета 15 декабря, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заявку о расширении территории ОЭЗ планируется направить в Минэкомразвития России уже в следующем году.

«На втором этапе в состав особой экономической зоны планируется включить территорию площадью около 430 га, непосредственно примыкающую к ОЭЗ. В случае присоединения на резидентов этой территории будут распространяться те же льготные налоговые ставки, которые существуют сейчас», - сообщили в областной администрации.

Сейчас резидентами ОЭЗ «Кулибин» являются компании «РТ – Композитные газовые баллоны», «Хома Адгезив» и «Пластматика». Общий объем инвестиций в проекты составляет порядка 2 млрд рублей.

Напомним, особая экономическая зона «Кулибин» была создана на территории Дзержинска в мае 2020 года. Это созданная государством территория, наделенная особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. В частности, в «Кулибине» приоритетными направлениями являются производство химических веществ, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, автокомпонентов и создание модульно-передвижных газозаправочных комплексов.