Крупная партия вакцины от COVID-19 поступила в Нижегородскую область

Крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Нижегородскую область несколько дней назад. Об этом сообщается на сайте ГП НО «Нижегородская областная фармация».

Министерство здравоохранения России направило в наш регион 2772 дозы вакцины от COVID-19.

«Нижегородская областная фармация располагает всем необходимым оборудованием для складирования и транспортировки вакцины, которая требует специфических условий хранения: в частности, температуре не должна быть выше -18 градусов», - сообщили в компании.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Нижегородской области уже стартовала. Сделать прививку можно в девяти учреждениях региона – их список «КП – Нижний Новгород» публиковала ранее. Кроме того, как сообщили в НОФ, скоро будут подготовлены еще 23 медицинские организации.

Первыми вакцину получат медицинские работники.

«Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке, а данные о ее проведении будут внесены в регистр вакцинированных против COVID-19», - заверили в «Нижегородской областной фармации».