В парке «Швейцария» построят комплекс кафе на месте старых ресторанов

Площадь каждого из кафе составит около 250 кв. м. Фото: Telegram-канал парк «Швейцария»

Комплекс кафе планируются построить в парке «Швейцария». Заведения нового образца должны появиться там, где раньше располагались старые рестораны. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

Ранее существовавшие постройки, которые находились в районе остановки «улица Медицинская», сильно дисгармонировали с окружающей обстановкой. Естественно, было принято решение демонтировать эти заведения, а на их месте обустроить новый комплекс.

Теперь три кафе на 124 человека будут организованы в едином стиле и будут находиться под одной крышей. Комплекс по-прежнему возведут слева от центральной площади парка.

- Павильоны будут одноуровневые и своей архитектурой прекрасно впишутся в окружающий их ландшафт. Их прозрачные фасады позволят любоваться красотой парка изнутри помещения, - пишут в сообщении.

Для удобства маломобильных граждан комплекс кафе оборудую пандусами.

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