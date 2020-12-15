В парке «Швейцария» построят комплекс кафе на месте старых ресторанов

Площадь каждого из кафе составит около 250 кв. м. Фото: Telegram-канал парк «Швейцария»
Комплекс кафе планируются построить в парке «Швейцария». Заведения нового образца должны появиться там, где раньше располагались старые рестораны. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.
Ранее существовавшие постройки, которые находились в районе остановки «улица Медицинская», сильно дисгармонировали с окружающей обстановкой. Естественно, было принято решение демонтировать эти заведения, а на их месте обустроить новый комплекс.
Теперь три кафе на 124 человека будут организованы в едином стиле и будут находиться под одной крышей. Комплекс по-прежнему возведут слева от центральной площади парка.
- Павильоны будут одноуровневые и своей архитектурой прекрасно впишутся в окружающий их ландшафт. Их прозрачные фасады позволят любоваться красотой парка изнутри помещения, - пишут в сообщении.
Для удобства маломобильных граждан комплекс кафе оборудую пандусами.
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