Глеб Никитин обсудил пилотные проекты по созданию доступной среды в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел совещание, посвященное реализации пилотных проектов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Все это сделано для исполнения поручения президента России. Напомним, ранее Владимир Путин провел онлайн-совещание с инвалидами, где председатель НРО «Ковчег» Роман Пономаренко представил сразу несколько своих проектов.

- Недавно встречался с губернатором Нижегородской области. У него много хороших идей по развитию региона, - отметил тогда Владимир Путин. - Он довольно активный человек и работает эффективно, но до этого вопроса мы не добрались, не обсуждали. Он нас наверняка услышит. Я попрошу его такой «пилот» сделать, а потом посмотрим, как его можно будет тиражировать на другие субъекты России.

И вот сегодня Глеб Никитин продолжил реализацию этих проектов. По его словам, уже сейчас в регионе по линии соцзащиты и Пенсионного фонда разработаны конкретные меры для поддержки людей с инвалидностью.

- Сейчас наша задача — трансформировать предложенные президенту идеи по социализации людей с инвалидностью в конкретные проекты и дорожные карты для их последующей реализации, - отметил Глеб Никитин. - Это позволит вовлечь как можно больше людей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь.