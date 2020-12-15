Нижегородца сбила электричка возле Гордеевки. ФОТО: "Нижний № 1"

В социальных сетях сегодня появилась информация о мужчине, сбитом электричкой возле Гордеевки. Первыми об этом сообщили очевидцы происшествия.

- На Гордеевке электричка сбила мужчину, - написали очевидцы в группе «Нижний № 1». - Судя по всему, человек переходил пути в неположенном месте.

Информацию об этом происшествии уже подтвердили и официальные структуры.

- Мы проводим проверку, - рассказали «Комсомолке» в СУт СКР. - Выехали на место следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали еще об одном громком происшествии - машина с людьми провалилась под лед в Нижегородской области. К счастью, тогда обошлось без жертв - никто из людей не пострадал.