В минобре назвали число заболевших учителей в нижегородской школе № 85

На днях ученица школы № 85 в Нижнем Новгороде пожаловалась губернатору на вспышку заболевания коронавирусом среди учителей. Сегодня в региональном министерстве образования прокомментировали эту информацию.

- По состоянию на 14 декабря в школе № 85 действительно болеют 12 педагогов с диагнозом ОРВИ, - рассказали «Комсомолке» в региональном министерстве образования. - Заболевших учителей с диагнозом ковид в школе нет. Всего в педагогическом коллективе 93 педагога. Все уроки отсутствующих учителей заменяются.

Что касается самих учеников, то среди них число заболевших оставляет 86 человек. При этом диагноз Covid-19 поставлен только одному ребенку.

- Те классы, в которых доля заболевших превышает 20%, выводятся на карантин, - рассказали в региональном министерстве образования. – Сейчас карантинные мероприятия введены только в двух классах – 9 «б» и 1 «е». Предписаний от Роспотребнадзора о закрытии классов по коронавирусу не поступало.

По данным министерства, в школе имеется достаточный запас дезинфицирующих средств, Также в школе установлены 39 рециркуляторов.