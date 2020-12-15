Школу № 34 в ЖК «Гагаринские высоты» скоро введут в эксплуатацию

Особенность новой школы – специализация на изучении Вселенной и Космоса. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Строительство школы № 34 в жилом комплексе «Гагаринские высоты» в Нижнем Новгороде завершено. Работы на объекте ведутся по нацпроекту «Образование. Об этом сообщает администрация Приокского района.

В новой общеобразовательной школе, рассчитанной почти на 700 учеников, сделают упор на дополнительное образование и развитие творческого потенциала учащихся. Например, для детей станет доступна возможность изучать Вселенную и Космос.

По проекту четырёхэтажное здание школы объединит между собой профильные классы, аудитории для факультативных предметов, а также спортивный и хореографический залы. Известно, что в стенах школе размещён большой актовый зал, оборудованные гримерки и собственная аппаратная комната.

- Ученики смогут получать необходимые знания, не перемещаясь по всему городу – теперь занятия будут проходить в одном месте по единой учебной программе, - поделился глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Важно отметить, что школа № 34 подписала соглашение с Мининским университетом. Главное направление сотрудничество – это обеспечение образовательного учреждения молодыми педагогами.

Также подходят к завершению и работы по строительству детского сада на 280 мест с бассейном. Сейчас на обоих объектах завершают отделочные работы и работы по благоустройству.

Степень готовности объекта и ход работ контролируется ежедневно. Уже к концу года здание введут в эксплуатацию, а 1 сентября 2021 года двери школы откроются для первых учеников.

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