Проезд по улице Лоскутова в Нижнем Новгороде ограничат на 4 дня

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода стало известно, что 17, 18, 21 и 22 декабря с 14:00 до 22:00 временно перекроют движение на участке улицы Лоскутова.

Так, в связи с проведением ремонтных работ будет запрещен от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, что движение на участке от улицы Культуры до Торфяной будет перекрыто с 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года. Это связано со строительством транспортной развязки на улице Циолковского.

Объезд закрытой для движения транспорта зоны организован по улице Новосоветской с переездом через железнодорожные пути, а также выездом на улицу Станиславского.

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