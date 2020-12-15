Коммунальные службы Дзержинска перешли на усиленный режим работы

15 декабря с 8 часов утра на улицах города работает техника МБУ «Город» и подрядных организаций. Фото: пресс-служба администрации города Дзержинска

Коммунальные службы Дзержинска вышли на борьбу со снегом, который метет сегодня с самого утра. Восемь комбинированных дорожных машин в усиленном режиме объезжают улицы, обрабатывая дороги песко-соляной смесью. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Дзержинска.

Дополнительно ещё восемь машин занимается очисткой на улицах города областного значения. Они работают на проспекте Ленина, проспекте Циолковского, проспекте Чкалова, улице Попова, улице Красноармейской, а также занимаются содержанием части проспекта Свердлова.

Известно, что предстоящей зимой уборкой улиц и дорог в Дзержинске будут заниматься две подрядные организации. В первую очередь, чтобы избежать появления наледи на дорогах, они будут обрабатывать их смесью, а когда она отработала, станут расчищать дороги и пешеходные зоны.

- За уборку внутридворовых территорий отвечают управляющие организации, - отметил директор департамента ЖКХ администрации Дзержинска Александр Платонов.

Так, дворники будут заниматься расчисткой тротуаров, площадок возле подъездов и проезжей части внутри двора.

Водителям также напоминают, что во время снегопада лучше не оставлять машины на проезжей части, так как это мешает снегоуборочной технике.

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