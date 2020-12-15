Глеб Никитин вошел в десятку «губернаторов новой волны»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в ТОП-10 губернаторов новой волны. Соответствующий рейтинг был составлен Экспертным институтом социальных исследований.

- При составлении рейтинга учитывались три важные характеристики – оперативное реагирование на возникающие в регионе проблемы, открытость губернатора для населения и умение хорошо разбираться в экономике региона, - говорится в докладе ЭИСИ. – К числу важных практик в Нижегородской области относится выдача жилищных сертификатов, в соответствии с которым многодетные семьи могут рассчитывать на жилищный сертификат вместо участка для ИЖС.

Близость к людям эксперты оценили по предложениям по развитию сферы здравоохранения в Нижегородской области. Сбор предложений от жителей стартовал на портале «Команда правительства».

Наряду с Глебом Никитиным в список вошли губернатор Калининградской области Антон Алиханов и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.