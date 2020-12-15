Тарифы на ЖКУ в Нижегородской области не превысят 4% в следующем году

Рост тарифов на коммунальные услуги в Нижегородской области в 2021 году не превысит 4%. В регионе сохраняется политика сдерживания тарифов. Об этом сообщает Региональная служба по тарифам.
- Информация, размещенная 14 декабря 2020 года на отдельных интернет-изданиях, о резком росте тарифов в 2021 году не соответствует действительности, - отметили в РСТ.
Сейчас в области продолжает реализоваться проект по замедлению темпа роста тарифов, а также при возможности их снижение. Также ведется работы по оптимизации платежей потребителей через переход на одноставочные тарифы без ущерба надежности и качеству оказываемых услуг. В этом уверена руководитель РСТ Юлия Алешина.
- Для подавляющего большинства муниципалитетов Нижегородской области (92%) рост не превысит 4%, в том числе в областном центре и крупных городах и районах: в Дзержинске, в городе Бор, в Балахне, Богородске, Городце, Павлове, Семенове, - сообщает ведомство.
Согласно информации, платы за коммунальные услуги подорожают лишь во втором полугодии - с 1 июля 2021 года.
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