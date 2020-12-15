Нижегородцев оштрафовали на 427 тысяч рублей за неправильные тесты на COVID-19

Нижегородцы, вернувшиеся из-за границы, получили штрафы на сумму в размере 427 тысяч рублей. Это связано с предоставлением ложных тестов на коронавирус. Об этом сообщает «Время Н» со ссылкой на заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Наталью Садыкову.

Как известно, после возвращения из другой страны, граждане должны сдать ПЦР-тест, который может определить, заразен ли человек. В течение трёх суток важно получить результаты теста и разместить их на портале госуслуг.

Вот только с тестами у нижегородцев как раз и получилась неразбериха. Как оказалось, жители региона зачастую путают тест ПЦР с тестом ИФА на наличие антител к коронавирусу. К слову, тест на антитела может показать болеет человек или переболел COVID-19, но он не определяет, выделяется ли активно вирус человеком.

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