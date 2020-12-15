В 26 районах Нижегородской области не выявили новых заражений COVID-19

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 26 муниципалитетах.
По полученной информации на 15 декабря 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 61 811 человек, из них 27 109 проживает в Нижнем Новгороде, 34 702 – в районах и городских округах Нижегородской области.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 374 человека) и на Бору (3 404 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 124 человека, и 1 671 житель Балахнинского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 6 593
Ленинский – 4 398
Советский – 3 686
Канавинский – 2 988
Сормовский – 2 685
Московский – 2 547
Нижегородский – 2 138
Приокский – 2 074
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