В 26 районах Нижегородской области не выявили новых заражений COVID-19

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 26 муниципалитетах.

По полученной информации на 15 декабря 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 61 811 человек, из них 27 109 проживает в Нижнем Новгороде, 34 702 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 374 человека) и на Бору (3 404 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 124 человека, и 1 671 житель Балахнинского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 6 593

Ленинский – 4 398

Советский – 3 686

Канавинский – 2 988

Сормовский – 2 685

Московский – 2 547

Нижегородский – 2 138

Приокский – 2 074

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